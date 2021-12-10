Сеул, , 08:51 — REGNUM В январе 2021 года уровень занятости молодого населения (от 15 до 34 лет) Южной Кореи составил 50,5%, то на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Сеул, Южная Корея

Известно, что уровень занятости лиц в возрасте от 35 до 64 лет составил 71,2%, что на 2,4% меньше, чем в январе 2020 года.

Отмечается, что молодым людям, окончившим колледж или среднюю школу, найти работу оказалось сложнее всего.

Среди мужчин уровень занятости сократился на 12,1%, а среди женщин — на 14,4%.

Между тем, в октябре 2021 года численность занятого населения увеличилась на 652 тыс. человек. Показатель растет на протяжении восьми месяцев подряд.

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Уровень безработицы составил 2,8%, что является самым низким показателем за последние восемь лет. Уровень безработицы среди молодежи (15−29 лет) составил 5,6%, что на 2,7% меньше по сравнению с октябрем 2020 года.

Эксперты отмечают, что несмотря на рост численности занятости населения молодые люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при поиске работы, так как компании воздерживаются от приема на работу новых сотрудников из-за экономической неопределенности.