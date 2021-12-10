Москва, , 08:51 — REGNUM АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ входит в ВЭБ. РФ) объявил о намерении принять участие во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» интерактивная экспозиция РЭЦ будет представлена на территории российского павильона с 24 декабря 2021 по 2 января 2022 года. Подробности 9 декабря сообщает rsv.ru пресс-центр РЭЦ.

В частности, будут показаны программные и аппаратные средства в области радиосвязи и промышленной автоматизации, воздушные беспилотники для поисково-спасательных операций, платформы для анализа и обработки медицинских изображений с технологиями искусственного интеллекта, бионические протезы для улучшения жизни людей с инвалидностью, уникальные технологии очистки воды и твердых поверхностей и др.

Среди компаний, представленных АО «Российский экспортный центр» на «Экспо-2020», «Nevlabs», занимающаяся разработкой и производством комплексов для автоматизированной сортировки отходов и промышленных роботов, «Геоскан», производящая беспилотные летательные аппараты, «Промобот» — крупнейший в Европе производитель сервисной робототехники, «Геосплит» — нефтесервисная компания полного цикла — разработчик технологии маркерного мониторинга нефтегазовых объектов с матмоделированием и интерпретацией BIG DATA, Med VR, занимающаяся разработкой медицинского симулятора на основе виртуальной реальности и другие.

Участие в выставке позволит повысить узнаваемость российских инновационных компаний, выстроить продуктивные экономические отношения на международном уровне, увеличить экспортный потенциал российских компаний, а также привлечь иностранные инвестиции в российские проекты.

«Россия производит товары, обладающие высокой конкурентоспособностью на мировых рынках. Ключевая задача РЭЦ — создать необходимые условия для увеличения доли российской продукции во внешней торговле, и, конечно, участие наших компаний в таких масштабных выставках даст соответствующий импульс», — отметила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Также в конференц-зале российского павильона пройдут дискуссионные мероприятия, организованные совместно с руководством дубайских институтов развития технологий, таких как Dubai Future Foundation и Dubai Silicon Oasis Authority, посвященные IT-инновациям для бизнеса и цифровой трансформации, искусственному интеллекту, экспорту разработок и потенциалу сотрудничества российских компаний с партнерами из ОАЭ.

Напомним, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» призван помочь отечественным производителям (в том числе и небольшим) выйти на международные рынки. Задача решается проще благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.