Казань, , 08:50 — REGNUM В Татарии зарегистрировали ещё семь случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 10 декабря 1325 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти ещё троих мужчин и четырёх женщин 1933−1961 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, троих жителей Татарии подозревают в посредничестве при передаче незаконного денежного вознаграждения в размере 37,5 тыс. рублей за выдачу сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, без фактического прохождения вакцинации.

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