Чебоксары, 10 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии трём парням вынесен приговор за кражу денег у учительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Перед судом предстали трое жителей Козловки, им в настоящее время по 18 и 19 лет. По данным следствия, в апреле 2021 года они пришли в гости к пострадавшей, которая являлась бывшей учительницей одного из злоумышленников. Их внимание привлекла находившаяся в зале банковская карта хозяйки.

Правоохранители установили, что двое парней вытащили из её телефона сим-карту и через приложение получили доступ к счетам, оформив на учительницу кредит на 40 тыс. рублей. В это время, как выяснили в управлении, один из злоумышленников отвлёк пострадавшую, позвав её на кухню под предлогом поговорить.

В ведомстве отмечают, что на момент преступления двум фигурантам уголовного дела было 17 дет, их сообщнику — 18 лет. Ущерб они возместили.

Обвиняемых суд признал виновными в краже с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), назначив каждому по одному году условного срока. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии несовершеннолетнюю обвинили в хищении денег с банковского счета. На момент преступления ей было 16 лет.

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