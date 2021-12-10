Киев, , 08:51 — REGNUM Информация о приближении корабля ВМС Украины «Донбасс» к российским границам — это «информационный вброс» и «очередные манипуляции», заявил украинский министр обороны Алексей Резников порталу LB.ua, комментируя инцидент в Азовском море.

Алексей Резников President.gov.ua

Ранее в ФСБ России сообщили о движении в направлении Керченского пролива судна управления ВМС Украины «Донбасс». От судна при этом не поступало заявок на прохождение Керчь-Еникальского канала.

«Очередные информационные вбросы со стороны России», — сказал Резников.

По его словам, российские спецслужбы сочли угрозой действия поисково-спасательного судна, на котором нет оружия. При этом вооружённые пушками «корабли ФСБ» постоянно проходят вблизи от Мариуполя и Бердянска.

Украинский министр заявил также, что судно «Донбасс» находилось в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

«То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», — полагает Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, требования российских пограничников экипаж «Донбасса» игнорировал. Судно приблизилось к Керченскому проливу на 18 миль и легло на обратный курс. В ФСБ России действия экипажа расценили как провокационные и угрожавшие безопасности мореплавания.

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