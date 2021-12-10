Москва, 10 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Москве на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина открылся новый детский технопарк «Косыгин парк». Это первый детский технопарк креативных индустрий, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

В технопарке детей будут обучать 3D-дизайну одежды, цифровому проектированию и программированию роботизированных устройств. Партнерами технопарка стали крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви

На площади более 1,5 тыс. кв. метров расположились три тематических кластера. Обучающие программы рассчитаны на ребят 12−17 лет. Новый «Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ноябре 2020 года в Москве был создан онлайн-ресурс, объединяющий детские технопарки города.

Читайте подробнее: Детские технопарки Москвы получили собственную онлайн-площадку