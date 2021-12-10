Чаа-Хольский район, Тува, , 08:47 — REGNUM В Чаа-Хольском районе Тувы возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, в результате чего он скончался. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, тело 57-летнего потерпевшего было найдено вечером 8 декабря.

Нож в крови Jo Naylor

По версии следствия, в тот день между пьяными сожителями в селе Ак-Дуруг произошла ссора.

«57-летняя женщина на почве возникших личных неприязненных отношений нанесла не менее 17 ударов в область нижних конечностей сожителя, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, а также предъявления обвинения.