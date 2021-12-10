Оренбург, , 08:51 — REGNUM Силовики разместили в интернете видео задержания оренбургского криминального авторитета. Оперативные мероприятия проводились в Московской области.

По данным правоохранителей, при обыске в жилище задержанного обнаружено запрещенный к свободному обороту пистолет-пулемёт «Скорпион».

В настоящее время 66-летний уроженец Новотроицка задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В скором времени ему предъявят обвинение. Следователь ходатайствует о заключении криминального авторитета под стражу.

Напомним, параллельно с задержанием авторитета в Московской области силовики провели задержание еще двух участников преступной группировки — в Орске. Оперативные мероприятия полиция, СУ СКР по региону, ФСБ, Росгвардия проводили в рамках расследования уголовных дел об убийствах, совершенных в городе Орске в 2005 — 2008 годы.

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