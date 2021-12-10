Уфа, 10 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Начальника отдела нефтедобывающей компании обвинили в покушении на коммерческий подкуп на сумму более 80 млн рублей в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Нефтяная вышка

«Как установлено следствием, начальник отдела крупной нефтедобывающей компании через посредников обратился к директору подрядной организации, сообщив, что может поспособствовать победе его компании в конкурсе на заключение крупного контракта на выполнение работ по техническому ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования на месторождениях в районе Крайнего севера и в последующем обеспечит беспрепятственный прием выполненных работ и их оплату. При этом, за оказанные услуги потребовал заплатить 8,5% от цены контракта, что составляет более 81,6 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что один из посредников был задержан во время передачи ему директором фирмы части вышеуказанной суммы в размере 15 млн рублей после победы подрядчика в конкурсе.

Отмечается, что два посредника уже признали свою вину, а обвиняемый начальник отдела частично признал свою вину.

По данным фактам в отношении трех жителей города Уфы было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.