Владивосток, 10 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. По итогам XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Приморье вошло в десятку лидеров по числу победителей — авторами лучших проектов признаны девять приморцев-участников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства края.

Permkrai.ru Нацпроект

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Конкурс «Моя страна — моя Россия» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

"Свои идеи и проекты представили более 90 тысяч участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек — ровно в два раза больше, чем в 2020 году. В два раза больше молодых людей — школьников и студентов, представителей общественных объединений, ученых и педагогов-новаторов — получат поддержку своих инициатив от партнеров конкурса и самой платформы. Я говорю о грантах на реализацию своих проектов, стажировках и практиках в крупнейших компаниях, возможности получения дополнительного образования и других ценных призах», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Приморцам удалось забрать две золотые и одну серебряную медали, а также три бронзовые. Кроме того, участники получили и два специальных приза.

Магистр ДВФУ Михаил Гурин занял первое место в номинации «Экология моей страны». Он предложил инновационное решение по получению криптона и ксенона из отходов ядерной энергетики.

«Россия — единственная страна, идущая к закрытому топливному циклу, то есть после выработки ядерного топлива оно не хоронится, а идет на переработку. Мы рады, что благодаря конкурсу смогли рассказать о своей разработке», — сказал автор проекта.

Полина Юдина стала победителем специальной номинации «Сказки о космосе» для детей до 13 лет. Ученица школы №1 Лесозаводска представила на конкурс проект «Познавательный кластер, посвященный 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос».

В 2021 году основными тематическими линиями конкурса стали наука, технологии и космос. Мероприятие приурочено к 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. Всего в проекте было 18 номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Липецкая область вошла в число лидеров по количеству победителей XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», сообщил глава региона Игорь Артамонов.