Бишкек, 10 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Россия доставила в Киргизию партию гуманитарной помощи в виде муки на $9 млн, передача груза состоялась 10 декабря с участием посла РФ в республике Николая Удовиченко, сообщили в посольстве.

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Отмечается, что российская продовольственная помощь будет распределена среди наиболее социально уязвимых слоев населения Киргизии.

Гумпомощь предоставлена в рамках добровольного целевого взноса РФ в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020−2021 годы, уточнили в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из России в Киргизию была доставлена партия российской вакцины от коронавриусной инфекции «Спутник Лайт».

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