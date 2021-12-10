Омск, , 08:37 — REGNUM Прокуратура Омска проводит проверку по информации о том, что ребёнка высадили из автобуса, так как у него не было защитной маски. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в прокуратуре Омской области.

Маска © Наталья Диева

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Информация об инциденте появилась в местных СМИ и соцсетях. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

«При выявлении нарушений будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге посетители ряда торговых центров жалуются на облавы против безмасочников.

Читайте также: Посетители торговых центров Урала жалуются на облавы на безмасочников