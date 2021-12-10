Ташкент, 10 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Развитие ситуации на межбанковском денежном рынке соответствует умеренно жестким денежно-кредитным условиям. Об этом 10 декабря говорится в сообщении Центрального банка Узбекистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Узбекистана

При этом, отмечается в сообщении, средние процентные ставки в сегменте краткосрочных ресурсов в ноябре составили 13%, сформировавшись на реальном положительном уровне 2,4% относительно инфляции.

«Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте в октябре показали небольшую снижающуюся динамику, сформировавшись на уровне 19,6% для физических лиц и 15,1% для юридических лиц, что обеспечило реальные положительные ставки 8,1% и 4,1% соответственно», — сообщили в ЦБ.

Как отмечает регулятор, это, в свою очередь, способствовало увеличению в январе-ноябре совокупных срочных депозитов в национальной валюте на 42%, в том числе депозитов населения на 63,3%.