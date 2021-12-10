Канберра, , 08:33 — REGNUM Вооружённые силы Австралии отказываются от вертолётов европейского производства NHI/Airbus Taipan и переходят на американские Black Hawk и Seahawk. Об этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил 10 декабря во время выступления перед журналистами в Сиднее.

Вертолет UH-60M Black Hawk (сс) Jakub Hałun

Скотт Моррисон «Taipan не отвечают требованиям, а мы хотим, чтобы наши силы обороны располагали лучшей техникой для защиты страны, Black Hawk обеспечат это. Такое решение принял комитет национальной безопасности».

Премьер-министр подчеркнул, что Австралия своими действиями и обязательствами в рамках трёхстороннего партнёрства AUKUS «демонстрирует приверженность обеспечению безопасности страны» и показывает «насколько крепкие партнёрские отношения» установлены с США.

По словам главы австралийского оборонного ведомства Питера Даттона, вертолёты Taipan давно вызывают претензии военных. Но решение о списании стоящих на вооружении 47 европейских машин и закупке 40 вертолётов Black Hawk и 12 Seahawk было принято комитетом безопасности страны только сейчас.

Питер Даттон «За последние 10 лет у нас было девять инцидентов, когда эти машины демонстрировали полную непригодность для полётов. Поставка 40 вертолётов Black Hawk даст чёткий сигнал нашим партнёрам и нашим противникам о том, что австралийская армия серьёзно относится к защите страны».

Прибытие в Австралию 12 вертолётов Seahawk для военно-морских сил страны, стоимостью 1,3 млрд австралийских долларов ($930 млн), ожидается в самое ближайшее время.

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