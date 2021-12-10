Вооружённые силы Австралии заменят европейские вертолёты на американские
Канберра, 10 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Австралии отказываются от вертолётов европейского производства NHI/Airbus Taipan и переходят на американские Black Hawk и Seahawk. Об этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил 10 декабря во время выступления перед журналистами в Сиднее.
Премьер-министр подчеркнул, что Австралия своими действиями и обязательствами в рамках трёхстороннего партнёрства AUKUS «демонстрирует приверженность обеспечению безопасности страны» и показывает «насколько крепкие партнёрские отношения» установлены с США.
По словам главы австралийского оборонного ведомства Питера Даттона, вертолёты Taipan давно вызывают претензии военных. Но решение о списании стоящих на вооружении 47 европейских машин и закупке 40 вертолётов Black Hawk и 12 Seahawk было принято комитетом безопасности страны только сейчас.
Прибытие в Австралию 12 вертолётов Seahawk для военно-морских сил страны, стоимостью 1,3 млрд австралийских долларов ($930 млн), ожидается в самое ближайшее время.