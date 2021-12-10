Чебоксары, 10 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. По делу о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» уточнили сроки расчётов с кредиторами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим банка-банкрота.

Cap.ru АКБ «Чувашкредитпромбанк»

Срок расчётов с кредиторами, проводимых с 7 июля 2020 года, продлены по 20 мая 2022 года. АСВ поясняет, что будут проводиться полные расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям, поэтому приостанавливаются расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр в составе основного долга.

«После проведения указанных выплат будут возобновлены расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр в составе основного долга (в том числе с кредитором по вновь установленным требованиям), с одновременным увеличением процента удовлетворения с 21,61% до 27,58% суммы установленных требований», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года. В феврале 2020 года банк признали банкротом, с тех пор конкурсное производство несколько раз продлевали. Очередное заседание в суде, где будет представлен отчёт конкурсного управляющего, состоится 14 февраля 2022 года.