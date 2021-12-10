Москва, , 08:32 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, в Москве стартует традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество». Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщается на портале мэра столицы.

Новый год Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках фестиваля по всему городу заработают катки и ярмарки, можно купить новогодние подарки и праздничные угощения. Улицы столицы украсили различные елки в разных стилях — купеческом, сказочном и т. д.

Ёлки, оформленные в разных стилях, установлены, а 26 столичных фестивальных площадках. Рядом с ЦУМом на Кузнецком мосту откроется галерея дизайнерских елок. Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 9 января.

ИА REGNUM ранее сообщало, фестиваль «Путешествие в Рождество» поводится в Москве с 2013 года. Зимой 2020−2021 гг. фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса.

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