Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе на критику заместителя помощника Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Эрики Олсон в адрес властей Грузии прокомментировал странное название её должности. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

Каха Каладзе Tbilisi.gov.ge

«Кто это, о ком речь? Какая у неё должность? Что ещё за заместитель помощника? Какой-то помощник, и ещё его заместитель? Я и не знал, что такая должность существует», — сказал Каладзе.

Он ответил, что не знает, по какому поводу Олсон сделала свои заявления.

Напомним, ранее Олсон американскому журналу «Международная политика» заявила, что Госдеп беспокоит поведение грузинского правительства. Она отметила, что Вашингтон ждёт от властей Грузии проведения избирательной и судебной реформ.

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