Орск, Оренбургская область, 10 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Московской области и Орске Оренбургской области силовики провели задержания участников преступной группы и их лидера. Оперативные мероприятия проводили сотрудники полиции, СУ СКР по Оренбуржью, ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Задержание криминального авторитета

По данным следствия, задержанный в Московской области оренбуржец из личных неприязненных отношений, обусловленных разделом сфер влияния в криминальной среде на территории Оренбургской области, в 2004—2008 годах сформировал прямой умысел на организацию убийств ряда криминальных авторитетов на востоке региона.

Всего в настоящее время задержано три фигуранта. Пока у всех них статус подозреваемых. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинения. Следователь ходатайствует об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.

Двое участников группы задержаны в Орске. Лидер и криминальный авторитет (66-летний уроженец Новотроицка) задержан в Московской области.

По данным полиции, группировка занималась незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, вымогательствами, крышеванием бизнеса, мошенничествами в финансово-кредитной сфере и другими видами криминальной деятельности. Лидер группы, известный как Корчага, с 2008 года являлся «смотрящим» Оренбуржья. Он назначал из числа криминальных авторитетов на неформальные должности так называемых положенцев, «смотрящих» в крупных городах области — Орске, Новотроицке, Гае, Бузулуке и исправительных учреждениях ФСИН Оренбургской области для контроля за соблюдением «воровских традиций», урегулирования конфликтов. Отвечал за формирование «общака». Выступал в качестве криминального судьи при разрешении споров между лицами уголовной среды. В последние годы постоянно проживал на территории Московской области, продолжая оказывать влияние на криминальную обстановку в Оренбуржье.

Предварительно установлено, что трое задержанных причастны к покушению на убийство 65-летнего бизнесмена в Орске. Преступление совершено в 2006 году. Автомобиль, в котором находились предприниматель, его помощник и водитель, взорвали.

Трое задержанных оренбуржцев также подозреваются в организации и исполнении убийств двух орчан. Одного жителя Орска застрелили в подъезде дома, второго расстреляли из автомата в автомобиле. Убийства были совершены в 2005 и 2006 годах и оставались нераскрытыми до настоящего времени.