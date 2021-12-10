Кабул, 10 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Специальный комитет, который будет заниматься реорганизацией и повышением эффективности афганской армии, был создан в Афганистане радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое захватило власть в республике. Об этом 9 декабря сообщило издание Etilaat Roz.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В состав нового органа вошли 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин объявил, что новые афганские власти намерены создать регулярную армию.