В Афганистане создали комитет по реорганизации армии
Кабул, 10 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Специальный комитет, который будет заниматься реорганизацией и повышением эффективности афганской армии, был создан в Афганистане радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое захватило власть в республике. Об этом 9 декабря сообщило издание Etilaat Roz.
Иван Шилов ИА REGNUM
В Афганистане
В состав нового органа вошли 20 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин объявил, что новые афганские власти намерены создать регулярную армию.