Варшава, , 08:28 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над польской «Легией» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Александр Селихов Антон Зайцев

Единственный гол в матче забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 17-й минуте.

В концовке матча «Легия» имела возможность сравнять счёт после того, как главный арбитр Матей Юг назначил пенальти в ворота «Спартака» после просмотра видеоповтора.

Однако нападающий «Легии» Томаш Пекхарт не сумел реализовать 11-метровый. Героем матча стал вратарь «Спартака» Александр Селихов, который отразил удар «с точки».

«Спартак» занял первое место в группе, набрав 10 очков, и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Легия» с шестью очками стала четвёртой и завершила выступление в еврокубках.