Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Авариное приземление совершил в Республике Бурятия частный вертолет. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Вертолет Tricia123

Уточняется, что сообщение о том, что сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B в районе н.п. Выдрино Кабанского района поступило в 11:06 (06:06 мск).

«Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо. На борту находился один член экипажа. В настоящее время он находится в медицинском учреждении н.п. Выдрино», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря самолет с десантниками на борту экстренно сел в поле под Псковом.