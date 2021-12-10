Норильск, Красноярский край, , 08:24 — REGNUM На город Норильск обрушилась «чёрная пурга» — метель с очень сильным ветром. По сообщениям местных СМИ, видимость на улице упала до нуля.

Пурга Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

По информации «Таймырского телеграфа», пурга в Норильске начала бушевать ещё вечером 8 декабря. Автодорогу Норильск — Кайеркан — Алыкель — Дудинка закрыли. Власти обратились к норильчанам с просьбой не покидать квартиры без необходимости.

Непогода оказалась настолько сильной, что жители района Кайеркан не смогли вернуться из Центрального района. Им предложили переночевать в Городском центре культуры. В самом Кайеркане непогоду пережидали в КДЦ «Юбилейный».

Буря стихла под утро 9 декабря. Автодорогу открыли, возобновилось движение автобусов.

Добавим, последствиями непогоды местные жители делились в соцсетях. Это серьёзное ДТП на трассе, летающий профнастил, выбитые стёкла и так далее.

Читайте также: Красноярцев предупредили об усилении ветра