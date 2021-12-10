Уфа, , 08:30 — REGNUM Заместителя начальника Учалинского межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Башкирии обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности гибель 11 человек в результате пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе республики. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, в начале прошлого года фигурант уголовного дела узнал о работе центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» в деревне Ишбулдино и выехал туда на проверку.

В материалах уголовного дела указано, что в результате были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

«Также в ходе проверки установлено, что деятельность по оказанию социальных услуг инвалидам и другим престарелым людям осуществлялась в нарушение действующего законодательства в жилом доме с чрезвычайно высоким риском пожарной опасности, поскольку строение фактически использовалось не как жилое помещение, а как специализированный дом престарелых и инвалидов, где на постоянной основе круглосуточно находилось не менее 5 человек, которые являлись инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, людьми с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и нетрудоспособные, которые в случае возникновения пожара были не в состоянии самостоятельно эвакуироваться», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в здании не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, также была нарушена изоляция электропроводки, работа обогревательных электрических приборов, выявлены и другие нарушения.

«Несмотря на выявленные существенные нарушения правил пожарной безопасности, обвиняемый не принял мер к их пресечению и привлечению виновных лиц к административной ответственности, хотя имел реальную возможность и был обязан сделать это, исходя из занимаемой должности, а ограничился направлением информационного письма в органы прокуратуры с предложением провести прокурорскую проверку. Впоследствии, обвиняемый, имея доступ к информации о том, что проверка в течение года не проводилась, не организовал внеплановую проверку, в рамках которой должен был выдать предписание об устранении выявленных нарушений и проконтролировать их устранение», — сообщает пресс-служба.

Сообщаемся, что в ночное время 15 декабря 2020 года в ходе пожара в доме престарелых погибли 11 пожилых постояльцев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Свою вину обвиняемый не признал. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Сообщается, что ранее суд признал руководителя дома престарелых виновной в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 238 УК РФ и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам в течение двух лет.