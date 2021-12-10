Хайкоу, Китай, , 08:24 — REGNUM С 16 по 19 декабря в столице южно-китайского курортного острова Хайнань городе Хайкоу планируется провести международную сельскохозяйственную выставку тропических продуктов, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

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Занимающая площадь около 100 000 квадратных метров, Китайская Хайнаньская зимняя торговая ярмарка тропической сельскохозяйственной продукции привлекла почти 2000 предприятий из 21 провинции Китая и участников из 15 стран и регионов мира.

«Мы будем стремиться превратить ярмарку в важную платформу для демонстрации сельскохозяйственных брендов, продвижения торговли тропической сельскохозяйственной продукцией и укрепления сельскохозяйственных обменов и сотрудничества», — сказал глава провинциального департамента сельского хозяйства и по делам сельских районов Хэ Цюнмэй.

В качестве экспонатов четырехдневного мероприятия выступят фрукты и овощи, зерно и масло, водные и морепродукты, а также отдельное внимание будет уделено трансграничной электронной коммерции.