Хайкоу, Китай, 10 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. С 16 по 19 декабря в столице южно-китайского курортного острова Хайнань городе Хайкоу планируется провести международную сельскохозяйственную выставку тропических продуктов, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Занимающая площадь около 100 000 квадратных метров, Китайская Хайнаньская зимняя торговая ярмарка тропической сельскохозяйственной продукции привлекла почти 2000 предприятий из 21 провинции Китая и участников из 15 стран и регионов мира.

«Мы будем стремиться превратить ярмарку в важную платформу для демонстрации сельскохозяйственных брендов, продвижения торговли тропической сельскохозяйственной продукцией и укрепления сельскохозяйственных обменов и сотрудничества», — сказал глава провинциального департамента сельского хозяйства и по делам сельских районов Хэ Цюнмэй.

В качестве экспонатов четырехдневного мероприятия выступят фрукты и овощи, зерно и масло, водные и морепродукты, а также отдельное внимание будет уделено трансграничной электронной коммерции.