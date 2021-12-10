Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Открытое письмо с призывом продолжить съёмки фильма-вестерна RUST («Ржавчина») подписала съёмочная группа. Послание опубликовано 9 декабря на странице актёра и продюсера фильма Алека Болдуина в Instagram.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

Авторы письма обращают внимание на то, что их труд во время съёмок фильма был справедливо оплачен, а график работы соответствовал ожиданиям. Творческий коллектив просит обратить внимание на то, что описание съёмочного процесса вестерна как безалаберного, опасного и эксплуататорского является ошибочным и отвлекает от действительно важных вещей.

По мнению творческого коллектива, шумиха вокруг произошедшей трагедии отвлекает от памяти о погибшей Галине Хатчинс и от необходимости модернизации устаревшей техники безопасности и правил обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр сериала «Тайны Смолвиля» Джон Шнайдер назвал маловероятной версию актёра Алека Болдуина о том, что он не нажимал на спусковой крючок во время съёмок фильма Rust.

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