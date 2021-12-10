Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 72 092. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 236 человек.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 188 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 65 687 человек, в том числе 318 за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 13 707 жителей, контактировавших с больными.