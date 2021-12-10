Ташкент, , 08:22 — REGNUM Объем поступающих в Узбекистан трансграничных денежных переводов за 11 месяцев вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

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«Объем переводов достиг 7,3 миллиардов долларов, что является одним из факторов, поддерживающих потребительский спрос населения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение января-ноября обменный курс сума колебался в пределах 10 449−10 787 сумов за доллар США.

«В то же время, в ноябре в связи с изменением внешних условий темпы девальвации курса сума несколько ускорились, и с начала года он ослабился на 3%», — сообщает пресс-служба регулятора.