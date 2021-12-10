Сеул, , 08:21 — REGNUM В 2022 году Южная Корея пожертвует Центральному фонду реагирования на чрезвычайные ситуации ООН 7,1 млрд вон (~$6 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Южной Кореи по многосторонним и глобальным вопросам Хам Сан Ук.

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Данное заявление он сделал 8 декабря в ходе онлайн заседания высоко уровня Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

Участники заседания согласились с необходимостью увеличить вклады в фонд в связи с растущей потребностью в гуманитарной помощи из-за пандемии коронавируса.

Известно, что 39 стран, включая Южную Корею, обязались пожертвовать в следующем году в общей сложности $467 млн.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации был основан в 2006 году для оказания оперативной помощи во время непредвиденных гуманитарных кризисов, таких как стихийные бедствия.

С момента основания Южная Корея пожертвовала фонду $60 млн.