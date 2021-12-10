Киев, , 08:19 — REGNUM Встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем для того, чтобы обсудить подробности встречи в «нормандском формате», намерен на следующей неделе провести украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 10 декабря рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1».

Владимир Зеленский Максим Стоялов

"Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и новым канцлером Германии, и я думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров нормандского формата», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации в Донбассе предлагает абсурдные решения, например, пытается включить в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) представителей Германии и Франции.