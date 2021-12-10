Барнаул, , 08:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 91 170 (+307 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 77 959 пациентов (+429 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2012 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 168 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 62 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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