Чебоксары, 10 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Чувашии задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве, жертвами которого становились пожилые граждане. Он выманивал деньги под предлогом того, что их родственники якобы попали в ДТП, сообщает официальный представителя МВД России Ирина Волк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

Следствие полагает, что злоумышленник звонил пенсионерам и убеждал, что их родственникам срочно нужны деньги, так как они попали в аварию. Аферист просил от 65 тыс. до 320 тыс. рублей, денежные средства якобы были нужны на лечение или закрытие уголовного дела.

По данным полиции, подозреваемый приезжал к доверчивым гражданам под видом курьера, получая от пострадавших требуемую сумму. Личность злоумышленника и номерные знаки автомобиля, на котором он передвигался, установлены.

В настоящее время подозреваемый арестован. Дело в отношении него расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завели дело по обращению пожилой жительницы Новочебоксарска, которая отдала лжецелителям порядка 3 млн рублей. Аферисты убедили её в том, что у пострадавшей открылся «даре ясновидения».

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