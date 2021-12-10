Биробиджан, , 08:35 — REGNUM К газораспределительной станции села Ленинское в Еврейской автономии не расчистили дорогу, и это стало причиной отключения газа в населённом пункте. Причины прекращения газоснабжения выявила прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Газ отключали в шести многоквартирных домах.

Заснеженный Змеиногорска Цитата с сайта газеты «Змеиногорский вестник»

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Дороги не чистили также в сёлах Воскресеновка, Калинино, Чурки и Бастово. Возбуждены административные дела по 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). За нарушения ответят главы поселений и должностные лица администрации Ленинского района.

В Смидовичском районе не убрали своевременно снег на дорогах в Камышовском, Волочаевском, Смидовичском, Николаевском и Приамурском поселениях. Не чистились вовремя также пешеходные переходы и дороги к школам.

В Биробиджанском районе снег и наледь мешали проехать по автомобильной дороге между сёлами Найфельд и Русская Поляна. В Октябрьском районе дороги вовремя не чистили в сёлах Благословенное, Нагибово, Амурзет, Пузино, Садовое и Екатерино-Никольское. Администрации муниципалитетов получили представления об устранении указанных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября губернатор области Ростислав Гольдштейн констатировал, что уборка снега провалена как в столице ЕАО Биробиджане, так и в районах. Прокурор региона Заурбек Джанхотов анонсировал масштабные проверки качества уборки снега в муниципалитетах.