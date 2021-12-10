Москва, 10 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 9 декабря подешевела на 2,60%, до $74. Снижению котировок способствовали решение Fitch по китайским застройщикам, а также новости о новом штамме «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Russneft.ru Добыча нефти

Американское рейтинговое агентство. Fitch понизило рейтинги китайских девелоперов Evergrande и Kaisa до «ограниченного дефолта».

Японское исследование показало, что новый вариант коронавируса в 4,2 раза более заразный на ранней стадии, чем «Дельтаa».

Правительство Великобритании ужесточило ограничительные меры, чтобы остановить стремительное распространение «Омикрона». На негативных новостях цена Brent снизилась до $73,88.

Сегодня, 10 декабря, в ходе азиатских торгов цена восстановилась до $74,26. Активность спекулянтов на рынке остается низкой, поскольку они ожидают выхода инфляционного отчета в США за ноябрь.

Поддержкой выступает уровень $72,50. Именно его должны защитить покупатели, иначе цена быстро вернется в район $68 на фоне закрытия длинных позиций.

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