Кишинёв, , 08:16 — REGNUM Апелляционная палата Кишинёва 9 декабря отменила решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста временно отстранённому от должности генпрокурору Александру Стояногло. Об этом его адвокат Василе Гафтон сообщил телеканалу Realitatea.

Майя Санду и Александр Стояногло Presedinte.md

3 декабря Стояногло третий раз продлили домашний арест сроком на 30 суток. Стороне защиты удалось добиться отмены этого решения.

Как рассказал адвокат, обвинение настаивало на том, чтобы оставить меру пресечения без изменения, но не нашло достаточных доводов. Теперь генпрокурора поместили под судебный контроль.

Напомним, Стояногло задержали 5 октября, за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о президенте республике Майе Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследование якобы является «местью» со стороны президента.

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