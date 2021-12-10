Сантьяго, 10 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Закон о легализации однополых браков в Чили подписан чилийским президентом Себастьяном Пиньерой 9 декабря. Об этом сообщается на странице главы республики в Twitter.

Prensa.presidencia.cl Себастьян Пиньера

Документ разрешает однополым парам вступать в брак. Кроме того, они могут усыновлять детей. Ранее указанный законопроект был одобрен обеими палатами чилийского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле власти Аргентины разрешили выдавать гражданам удостоверения личности без указания мужского или женского пола.