Чита, 10 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Власти Забайкалья 10 декабря известила о финансировании страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. По словам главы регионального минфина Веры Антроповой, за год сумма составила свыше семи миллиардов рублей.

Йохан Браакенсик. Безработица во Время Великой Депрессии. 1939

«Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения являются важной частью социальных расходов бюджета, за декабрь забайкальцев застраховали на 607 миллионов рублей. Таким образом, вся сумма, предусмотренная на 2021 год, профинансирована», — пояснила чиновница.

По словам Антроповой, всего на 2021 год в краевом бюджете на указанные цели было предусмотрено порядка 7,3 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2021 года власти Забайкальского края заявили о снижении численности безработных граждан. В частности, отмечалось, что с начала 2021 года в регионе было трудоустроено 13 609 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, этот показатель увеличился в 1,6 раза (2020 год — 8 014 человека).

Вместе с тем, в регионе выявлено свыше 80 случаев получения гражданами пособий по безработице при наличии официального трудоустройства.

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