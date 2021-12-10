Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 9 декабря рубль подешевел к доллару и подорожал к единой валюте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги

Пара доллар/рубль повысилась на 0,13%, до 73,65 руб., фунт/рубль — на 0,04%, до 97,47 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,23%, до 97,47 руб.

В течение дня пара доллар/рубль торговалась в узком диапазоне 73,45−73,75 руб. Российской валюте удалось сохранить низкую волатильность, несмотря на падение нефтяных котировок, а также укрепление доллара на фоне ухода от риска.

Ослабление рубля сдерживается ожиданиями повышения ключевой ставки на заседании Банка России, которое состоится 17 декабря.

Интерес к рисковым активам снизился на фоне новостей о китайских застройщиках и новом штамме «Омикрон». Агентство Fitch понизило кредитные рейтинги китайских девелоперов Evergrande и Kaisa до «ограниченного дефолта». Сами компании официально не объявляли о дефолтах.

Японское исследование показало, что новый штамм коронавируса в 4,2 раза более заразный на ранней стадии, чем «Дельта». Соответственно и нефтяной рынок сразу оказался под давлением. Американские фондовые индексы снизились, тогда как облигации подорожали.

Сегодня, 10 декабря, на торгах в Азии нефть и рисковые активы торгуются в плюсе. Баррель Brent стоит $74,38. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 73,72 руб.

Сегодня фокус внимания трейдеров и инвесторов направлен на данные по инфляции в США и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. От них будет зависеть какое решение примет ФРС по объемам сворачивания программы QE.

Рынок ожидает, что 15 декабря американский ЦБ начнет сокращать программу на 30 млрд в месяц. Техническая картина по рублю благоприятная, чтобы продолжить укрепление до уровня 73,30 руб.

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