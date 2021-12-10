Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки растерялась при ответе на вопрос, о подготовке каких контактов для обсуждения обеспокоенностей России относительно НАТО говорил президент США Джо Байден после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма брифинга опубликована 9 декабря на сайте Белого дома.

Джен Псаки Whitehouse.gov

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В ходе своего выступления Псаки ответила, что контакты США и их союзников по НАТО продолжаются каждый день, например, накануне прошли консультации в формате «Бухарестской девятки».

«В контексте других форматов — действующих механизмов для этого нет, но сейчас мы сфокусированы на вовлеченности с европейскими партнерами», — сказала она.

На уточняющий вопрос, о чём тогда собирается объявить Байден 10 декабря, Псаки заявила, что не имеет чего-то, «что могла бы предсказать».

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Напомним, президент США Джо Байден 8 декабря заявил, что намерен привлечь к переговорам с Россией «как минимум четыре из главных союзников по НАТО», чтобы страны сообща могли обсудить «будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО». О подготовке встречи на высоком уровне американский лидер пообещал сообщить до 10 декабря.

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