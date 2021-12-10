Ульяновск, , 08:04 — REGNUM В Ульяновске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Полиция Андрей Черкасский © ИА Крассная Весна

Под уголовное преследование попал 52-летний мужчина. Следствие полагает, что вечером 7 декабря 2021 года подозреваемый в продовольственном магазине по улице Рябикова в Ульяновске ударил головой участкового уполномоченного — удар пришёлся по лицу.

После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. Его задержали при взаимодействии с сотрудниками полиции. Решается вопрос о мере пресечения.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ульяновской области местную жительницу оштрафовали за донос на полицейских: она заявила, что её якобы избили, что не подтвердилось в ходе следствия. Штраф составил 50 тыс. рублей.

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