Омск, , 08:03 — REGNUM Суд в Омске рассмотрит уголовное дело о хищении начальником почтового отделения связи более 200 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в прокуратуре Омской области.

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Прокурор Советского района Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 28-летней женщины (ч. 3 ст. 160 УК РФ — «Присвоение, совершённое с использованием служебного положения»).

Установлено, что с декабря 2020 года по август 2021 года начальник отделения почтовой связи на проспекте Мира похитила вверенные ей денежные средства — 210 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Желая избежать уголовной ответственности, женщина вносила недостоверные сведения в отчёты о движении денежных средств.

Вину экс-работница почты признала полностью. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Омска.

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