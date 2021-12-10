Тюльганский район, , 08:02 — REGNUM В Оренбургской области по факту гибели рабочего во время ремонта школы в Тюльганском районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

По данным следствия, должностные лицо башкирской компании нарушило требования охраны труда. При проведении капремонта здания школы работник 5 ноября 2021 года получил травмы, из-за которых 8 ноября скончался в больнице.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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