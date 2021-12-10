Тюльганский район, 10 декабря 2021, 08:02 — REGNUM В Оренбургской области по факту гибели рабочего во время ремонта школы в Тюльганском районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, должностные лицо башкирской компании нарушило требования охраны труда. При проведении капремонта здания школы работник 5 ноября 2021 года получил травмы, из-за которых 8 ноября скончался в больнице.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
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