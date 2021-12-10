Цзюцюань, Китай, 10 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Американский розничный гигант Costco открыл новый магазин в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая 8 декабря, которой стал вторым магазином Costco на материковой части Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Магазин, расположенный в Новом районе Сучжоу, имеет общую площадь более 51 000 квадратных метров на трех этажах, сообщает комитет по управлению районом. Розничный гигант открыл свой первый магазин на материковой части Китая в 2019 году в шанхайском районе Минхан на западном берегу реки Хуанпу. Компания объявила о начале строительства своего второго магазина в Шанхае в феврале 2020 года.

Основанная в 1976 году, компания Costco открыла более 820 магазинов по всему миру с более чем 280 000 сотрудниками и 100 миллионами членов.