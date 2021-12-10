Ташкент, 10 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Узбекистане в результате сохранения кредитной активности объем выданных кредитов в январе-ноябре увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

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«Уровень возвратности улучшился на 14 процентных пунктов до 72%», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку без изменений на уровне 14% годовых.

Годовой уровень инфляции в Узбекистане составил 10,3%.