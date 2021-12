Лос-Анджелес, США, , 08:02 — REGNUM В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершилась церемония вручения премии The Game Awards 2021 за достижения в индустрии видеоигр. Трансляция мероприятия прошла 10 декабря на YouTube.

В номинации «Лучшая ролевая игра 2021 года» победителем стала Tales of Arise, лучшей игрой для мобильных платформ названа Genshin Impact, награду The Game Awards 2021 за лучший саундтрек получила Nier Replicant. Deathloop достались премии в номинациях «Лучшее художественное оформление» и «Лучшая игровая режиссура», онлайн-игре Final Fantasy XIV — в номинации «Лучшая поддержка».

В 2021 году премию The Game Awards как «Лучшая приключенческая экшн-игра» получила Metroid Dread, в этом конкурсе ей уступили Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village и Marvel’sGuardians of the Galaxy. Forza Horizon 5 победила в необычной номинации «Инновации в доступности» за реализацию режима сурдоперевода роликов для глухих.

Что касается лучшей игры 2021 года по версии The Game Awards, то на этот раз это звание досталось проекту It Takes Two шведской студии Hazelight и геймдизайнера Юсефа Фареса. Игра также забрала награду в номинации «Лучший мультиплеер».

Напомним, в качестве ведущего церемонии The Game Awards 2021 вновь выступил известный журналист Джефф Кили. Мероприятие прошло в концертном комплекте Microsoft Theater.

