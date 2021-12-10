Симферополь, 10 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Крым выиграл от того, что воссоединился с Россией, и в настоящее время активно и динамично развивается. Об этом 10 декабря заявил представитель приехавшей накануне на полуостров делегации из Белоруссии, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

Vadim Indeikin Крым

«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу и это очевидно. Это нельзя не признавать», — приводит его слова РИА Новости.

Также Дзермант отметил, что позитивные изменения в Крыму, по его мнению, происходят буквально по месяцам.

«Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова», — добавил член белорусской делегации.

Кроме этого, Дзермант указал, что, как он считает, жители полуострова рады тому обстоятельству, что у них теперь существует возможность свободно развиваться без диктата и реализовать свои чаяния, ради которых они в 2014 году пошли на референдум.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря делегация политиков и общественников из Белоруссии в составе пяти человек прибыла в Крым.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.