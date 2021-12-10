Уфа, , 08:03 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 26 °C ожидается в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что ночью 11 декабря в республике ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Столбик термометра ночью в регионе может упасть до — 20 °C, днем может потеплеть до — 7°С

12 декабря осадков в Башкирии не ожидается. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 26 °C, днем температура воздуха может подняться до — 9 °C.