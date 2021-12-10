Пекин, 10 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Общий объем импорта и экспорта Китая увеличился на 22% в годовом исчислении до 35,39 трлн юаней ($5,55 трлн) за первые 11 месяцев 2021 года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Главного таможенного управления КНР, эта цифра, уже превысившая общую сумму в 32,16 трлн юаней за весь 2020 год, а также на 24% превысила пред эпидемический уровень за тот же период в 2019 году. Как экспорт, так и импорт продолжили двузначный рост в первые 11 месяцев года, увеличившись на 21,8% и 22,2% по сравнению с годом ранее, соответственно.

Только в ноябре импорт и экспорт страны выросли на 20,5% в годовом исчислении, что на 11,4% больше, чем в октябре, показали данные.