Киншаса, , 08:14 — REGNUM Боевики открыли огонь по колонне автомобилей, в которой находились сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Событие произошло в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК). В результате обстрела трое человек получили ранения, пишет RFI Kiswahili.

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Раненым была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия. Затем их доставили в больницу, где в настоящее время они проходят лечение.

Инцидент произошел в городе Мамбаса, располагающемся в провинции Северное Киву. УВКБ ООН подчеркнуло, что оно «шокировано и возмущено» нападением, а также призвало предоставить защиту гражданским лицам и сотрудникам гуманитарных организаций от действий орудующих в этом регионе боевиков.

Боевые действия продолжаются в восточной части ДРК уже на протяжении почти трех десятилетий. Противоборство ведется между десятками вооруженных групп, действующих как внутри, так и за пределами страны.

Местные жителей сталкиваются с насилием и убийствами ежедневно. По данным Института безопасности Киву, с мая 2021 года по вине вооруженных группировок погибло 1546 конголезцев в трех восточных провинциях ДРК.